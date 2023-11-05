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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البارالمبية يشكر لاعبي منتخب مصر بعد إنجازهم في كأس العالم لرفع الأثقال

صدى البلد

قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، التهنئة للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، بعد تحقيق 32 ميدالية متنوعة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مصر.

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري على جهدهم المبذول في منافسات البطولة ورفعهم علم مصر، وحصدهم العديد من الميداليات والإنجازات.

وطلب الدكتور حسام الدين مصطفى من اللاعبين الاستمرار في بذل قصارى جهدهم من أجل التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وحصد المزيد من الميداليات وتشريف الشعب المصري.

كما قام مصطفى بتقديم الشكر والتقدير لجميع الوفود التي شاركت في منافسات البطولة، واللجنة المنظمة للبطولة التي قامت بإخراجها على أعلى مستوى وأكمل وجه يليق بمصر.

وقد حقق المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و 11 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية، بالإضافة إلى حصد 6 ميداليات متنوعة في منافسات الفرق والمختلط والميكس.

وشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

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