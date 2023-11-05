عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكاية "روحى فيك" الحلقة 1.. منذر ريحانة مريض نفسي ونور محمود يعالجه |صور

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمحورت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» حول الإثارة والتشويق، أهمها ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.

ثم ظهر« المريضX- منذر ريحانة» في شخصية مريض نفسى، ويحاول «ثابت- نور محمود» معالجته، لأنه يظهر بشخصية دكتور نفساني وقال له «المريض X- منذر ريحانة» بعض الجمل المثيره فمنها: "عشان تفهم لازم تسمع، وعشان تسمع لازم تصدق اللي لا بيتشاف ولا بيتقرا" وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، حديث «ثابت- نور محمود مع حماته رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، عن رغبته في الرجوع إلى زوجته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنهما من بعد رجعوهم من العزبة وهما أصبحوا في حالة آخرى، وتتوالى الأحداث إلى أن تكشف «سحر- عائشة بن أحمد» عن انفصالهم رسمياً إمام «مالك- مؤمن نور و ندى- هلا السعيد» عندما يعرض عليها عمل تشطيبات ديكور فى العزبه الذي يملكها وغيرها.

وانتهت الحلقه بظهور الفنان «محمد الكيلاني ويقول ل سحر- عائشه بن أحمد»؛ "أخيرا افتكرتي جوزك يا هانم"، ليظهر جانب خفي من زواجها من كيلاني سرًا وتنتهى الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» على ذلك، حتى يواصل المسلسل في إثارة وتشويق المشاهد لإنتظار الحلقة المقبلة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، حسام فياض وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية روحي فيك مسلسل “55 مشكلة حب” عائشة بن احمد أعمال منذر رياحنة أعمال نور محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

هو حر في قرارته.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

لازم أعتزل وأنا ناجحة .. نادين نجيم تثير الجدل بشأن قرار بتعادها عن الفن

سخرت من أهالي غزة .. هكذا تدعم كيم كارداشيان الإحتلال الصهيوني |صور

وزير خارجية فنزويلا وتامر عبدالمنعم يقفان دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

يضع علم إسرائيل أسفل حذائه ..هكذا يدعم محمود حافظ القضية الفلسطينية |صورة

وفاء عامر تحسم الجدل بشأن مسلسل " أولاد الحاج متولي"

لا يشرفني أكون زميلتك.. رد ناري من كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد

اليوم .. عرض أولى حلقات مسلسل "روحي فيك"

ترشيحاتنا

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ