شاهد| كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإطلالة ملفتة

شاركت عارضة الأزياء الشهيره كيم كارداشيان متابعيها بعض اللقطات من أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبدت كيم بجاكت لافت باللون الاسود، ليعطي لمسة أنثوية جذابة، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود ؛ ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مكياج ناعم، مع تصفيفة شعر بسيطة جذابة، تتماشي مع وجهها؛ لتعطي لمسه أنثوية جذابة.





من هي كيم كاردشيان

كيم كارداشيان، ممثلة وعارضة ومصممة أزياء أمريكية ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، عرف عنها ظهورها ضمن الأحداث الفنية والتلفزيونية الواقع، تعتبر من أشهر الشخصيات في العالم في الوقت الحالي.

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخرا.