وصول المطرب صابر الرباعي إلى السعودية للمشاركة في حفل بليغ حمدي

وصل المطرب صابر الرباعي إلى السعودية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وذلك استعداد للمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي والمفترض اقامتها يوم الخميس القادم والموافق يوم 9 من شهر نوفمبر الحالي.



ومن المفترض أن يقوم صابر الرباعي بعمل بروفات خاصة لقائمة الأغاني التى يقدمها على المسرح من ألحان بليغ حمدي، كما ينتظر وصول باقى المطربين المشاركين فى الحفل لعمل البروفات معهم.



طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل الموسيقار بليغ حمدي والذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 .



الحفل يحيه كل من السورية أصالة نصري، اللبنانية نانسي عجرم، التونسي صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأسعار مختلفة الاولى بـ 2,500 ريال سعودي بينما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 1,800 ريال سعودي والفئة الثالثة 950 ريال سعودي أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 650 ريال سعودي اما الفئة الخامسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 350ريال سعودي

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

فعاليات موسم الرياض 2023

في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض. ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".