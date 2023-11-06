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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. استهداف قاعدتي التنف وعين الأسد الأمريكيتين في العراق وسوريا بطائرات مسيرة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، أنه تم استهداف قاعدتي التنف في سوريا وعين الأسد الأمريكيتين في العراق بطائرتين مسيرتين فجر اليوم.

 

وعلى جانب أخر، قال مصدر أمني عراقي، إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدتي عين الأسد في العراق والتنف في سوريا.

 

كما أفادت وسائل إعلامية، أن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربيل بـ طائرة مسيرة.

وكانت وكالة واعد العراقية ذكرت في وقت سابق أيضا، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار حرير العسكري في محافظة أربيل شمالي العراق، الذي يضم قوات أمريكية.

كما قصفت طائرتين مسيرتين قاعدة الحرير قرب مطار أربيل شمالي العراق.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال الأسبوعين الماضيين.

العراق.. استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

العراق.. قصف القوات الأمريكية في أربيل بطائرتين مسيرتين

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