أحدث موبايلات سامسونج بسعر زهيد

من المقرر أن تطلق سامسونج Samsung هاتف Galaxy A05 في الهند قريبًا، وشوهد الهاتف مؤخرًا على موقع دعم Samsung India وتم نشر دليل المستخدم الخاص به الآن على موقع العلامة التجارية.

يُظهر دليل المستخدم الهاتف Galaxy A05 بشاشة ذات نوتش وإطارات ملحوظة على جميع الجوانب الأربعة و يوجد زر التحكم في الصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن ، بينما يوجد درج بطاقة SIM على الحافة اليسرى.

يوجد منفذ USB Type-C في هاتف Galaxy A05 وفتحات مكبرات الصوت ومقبس صوت 3.5 مم في الأسفل. وسيكون الجزء الخلفي من الجهاز مزودًا بمستشعري كاميرا مزدوجين وقص مصباح LED.

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كشف أيضًا أحد المسربين الموثوق بهم أن Galaxy A05 سيتم إطلاقه بخيارين للذاكرة في الهند: 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هذه الطرازات 12499 روبية (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري) و 14999 روبية (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) على التوالي.

لم تعلن Samsung حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي لـ Galaxy A05 في الهند.

ومع ذلك ، مع نشر دليل المستخدم الآن على موقع الشركة الإلكتروني ، يمكننا توقع حدوث الإطلاق في أي وقت قريبًا.