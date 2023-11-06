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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مصرع رئيس العمليات الخاصة لحركة حماس

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن الطائرات المقاتلة قصفت أكثر من 450 هدفًا لحماس في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك الأنفاق والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة ومواقع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وادعي جيش الاحتلال، أنه تخلص من جمال موسى، رئيس العمليات الخاصة لحركة حماس، إثر غارة جوية نفذت أمس.

وأضاف، أن البحرية نفذت أيضًا ضربات ضد مواقع حماس، بما في ذلك مراكز القيادة، ومواقع إطلاق صواريخ موجهة إضافية مضادة للدبابات ومراكز مراقبة.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا آخر لمناقشة آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "في ضوء الوضع المتدهور في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين دعت الإمارات العربية المتحدة والصين إلى عقد مشاورات مغلقة غدا 6 نوفمبر في الساعة 3 مساء".

ومنعت الانقسامات في مجلس الأمن الهيئة من القيام بأي شيء أكثر من مجرد عقد اجتماعات للحديث عن الحرب.

وفشلت العديد من القرارات التي تدعو إلى "التوقفات الإنسانية" في الحصول على الأصوات اللازمة من أجل تمريرها.

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