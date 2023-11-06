بريطانيا تسحب بعض موظفي سفارتها من لبنان مؤقتًا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخارجية البريطانية قررت سحب بعض موظفي السفارة من لبنان مؤقتًا.

وجددت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها بعدم السفر إلى جميع أنحاء لبنان، قائلة "إذا كنت حاليًا في لبنان، فنحن نشجعك على المغادرة الآن بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".

ومنذ أن شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية حوادث شبه يومية مع حزب الله اللبناني أو حركات المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، إن كل السيناريوهات ممكنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محذرا إسرائيل من مزيد من التصعيد لعملياتها على الحدود اللبنانية، كما كرر دعواته لوقف إطلاق النار في غزة.