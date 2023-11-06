تنفيذ 98% من مشروع نفق عرابي في الزقازيق بـ 240 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه ، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

أوضح المحافظ أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % وجاري الأنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديداً يٌساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

أكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت اعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لإحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.