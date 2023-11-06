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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية لنقلها إلى غزة

مساعدات
مساعدات

 أفادت قانة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن  مطار العريش استقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

 

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ووصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء،  أمس طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة ، من منظمة يونيسيف تمهيدا لنقلها إلي المخازن بمدينة العريش تمهيدا لادخالعا عن طريق معبر رفح البري.

 

وقام الهلال الأحمر المصري بتفريغ محتوياتهما وتخزينهما في مدينة العريش.

 

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من الكويت وتحمل ٢٧ طنا من المستلزمات الطبية والأدوية و4 سيارات إسعاف، والثانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وتحمل 45 طنا من المستلزمات الطبية.
 

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