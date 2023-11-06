عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين : اقتربت من مرضى ألزهايمر قبل تجسيد دوري في "الفريدو"

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها ضمن إحداث مسلسل الفريدو ، والتي تعد اولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، حيث كانت تلعب دور مريضة ال زهايمر.  

وقالت في تصريحات خاصة لصدي البلد : جلست مع اشخاص يعانون من مرض ال زهايمر بالفعل ، ولكن  ليس قبل العمل مباشرة، ولكني بالفعل اقتربت من  مرضي زهايمر واقتربت . 

وتابعت إلهام شاهين :  لا أستطيع الكشف عن هويتهم ، الا انهم كانوا بمثابة مخزون لي اثناء تقديم  تلك الشخصية ، بالإضافة الى السيناريو وخيال الممثل . 

 

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد  من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

كريم داش يحتفل بخطوبته.. صور

إلهام شاهين والسينما : 

 

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .

 

إلهام شاهين 55 مشكلة حب الفنانة إلهام شاهين مسلسل 55 مشكلة حب مسلسل ألفريدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ترشيحاتنا

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل

هشام آمنة : إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الكرة الذهبية ”ساخنة"| فلسطين تصوت إلى محمد صلاح.. وهكذا فاز ميسي بالأصوات العربية

رئيس وزراء بلغاريا من إسرائيل: يجب القضاء على حماس وبنيتها التحتية

بلينكن من مطار أنقرة: نعمل على ضمان ألا يتوسع الصراع في المنطقة

وزير الخارجية الأمريكي : يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ