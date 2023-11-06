إلهام شاهين : اقتربت من مرضى ألزهايمر قبل تجسيد دوري في "الفريدو"

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها ضمن إحداث مسلسل الفريدو ، والتي تعد اولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، حيث كانت تلعب دور مريضة ال زهايمر.

وقالت في تصريحات خاصة لصدي البلد : جلست مع اشخاص يعانون من مرض ال زهايمر بالفعل ، ولكن ليس قبل العمل مباشرة، ولكني بالفعل اقتربت من مرضي زهايمر واقتربت .

وتابعت إلهام شاهين : لا أستطيع الكشف عن هويتهم ، الا انهم كانوا بمثابة مخزون لي اثناء تقديم تلك الشخصية ، بالإضافة الى السيناريو وخيال الممثل .

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين والسينما :

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .