بعد جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة .. 21 كلية طب جاهزة لإرسال فرق علاجية متحركة

إعلان جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة

التعليم العالي:

تفاصيل تحرك الفرق الطبية لشمال سيناء

21 كلية طب جاهزة لإرسال فرق طبية متحركة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلاً.

وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال مصابي غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية لم تستقبل مصابين من غزة حتى الآن في المستشفيات الجامعية التي تم تجهيزها لاستقبالهم.

وأضاف المصدر أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين والجرحى، وهناك فرق طبية مجهزة ثابتة ومتنقلة لاستقبال المرضى في عدة جامعات، من بينها من جامعات قناة السويس، والقاهرة وجامعة عين شمس وحلوان والمنوفية.

وأشار إلى أن هناك فرقا متحركة وجاهزة للتحرك لتقديم المساعدة في القيام باستقبال المصابين، الذين يصلون إلى محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتحرك هذه الفرق إلى شمال سيناء.



بينما قال الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه قد تم إرسال فرق طبية من المستشفيات الجامعية الحكومية إلى محافظة شمال سيناء لعلاج مصابي غزة، مشيرا إلى أن هناك 21 كلية طب في الجامعات الحكومية ، والتي هي جاهزة لإرسال فرق طبية متحركة الي شمال سيناء من أجل علاج مصابين قطاع غزة.



وأضاف أنه حتى الآن قد تحرك فريق طبي واحد لعلاج المصابين، بينما باقي الفرق هي على أتم الاستعداد للتحرك لشمال سيناء لدعم مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك فرقتين طبيتين متحركتين وهم من 21 جامعة حكومية جاهزة للتحرك حيث تتحرك إلى شمال سيناء، كما تشمل الفرق الطبية 42 فريقا طبيا من الجامعات الحكومية وتكون جاهزا للتحرك إلى شمال سيناء.



وتابع: " هناك تنسيقا بين وزارة الصحة للذهاب إلى شمال سيناء من أجل استقبال المصابين في عدد من الجامعات الحكومية".

كان قد أكد الوزير وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية جميع أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وسرعة الإبلاغ عن المُصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى وتشخيصاتهم إلى أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات.

كما أكد الوزير تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة، لتقديم الدعم الميداني في موقع الأحداث، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، كما يتم العمل على التواصل بين المستشفيات الجامعية مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف في المحافظة المعنية مباشرة، بالإضافة إلى وضع آلية لتداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة موافاته بتقارير دورية تتضمن أعداد المصابين والمستشفيات التي تم تحويل الحالات إليها، وإصدار تقرير مُفصل به عدد الحالات التي يتم دخولها للمستشفيات، وعدد المُصابين والمستشفيات التي تم الإخلاء إليها، وكذلك إرسال هذه التقارير إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، بحضور د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ولفيف من قيادات الجامعة والوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.

وأشاد الوزير بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة الإسكندرية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة الإسكندرية بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، وبخاصة القطاعات الطبية والعلاجية.

ونوه الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع الوزير عرضًا حول أوجه التطوير المختلفة التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية والخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، والتطور الكبير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة بدعم من الموازنة العامة للدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن إدارة الجامعة تولي المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، مؤكدًا أن أعمال التطوير الحالية تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مستشفيات جامعة الإسكندرية حظيت خلال الفترة الأخيرة بتطور كبير، وذلك بدعم من الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالمشاركة المتميزة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لهذه المؤسسات في دعم تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.