أخوتنا بيتقــتلوا X بنقدم فن| بيومي فؤاد يخسر آلاف المتابعين بسبب سلام.. وأديب: “موسم الرياض مش هيقف”

هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام.. في الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط حالة من الجدل الكبير بسبب كلمة له في ختام مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانتشر فيديو كلمة بيومي فؤاد من مسرحية "زواج اصطناعي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليهاجم عدد من الفنانين ورواد السوشيال ميديا بيومي فؤاد بسبب هجومه علي انسحاب الفنان محمد سلام، بينما دافع البعض الأخر عن بيومي فؤاد.. فما القصة؟

محمد سلام ينسحب عن مسرحية "زواج اصطناعي"

وكان الفنان محمد سلام انسحب من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وارجع محمد سلام سبب انسحابه من المسرحية لتضامنه مع الأحداث الجارية في غزة، وقصف جيش العدوان علي فلسطين.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي "انستجرام": "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".