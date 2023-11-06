السيسي لـ سلفا كير: تنسيق سياسي وأمني مع جنوب السودان لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها جنوب السودان، من أجل استقرار بلادهم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن هناك شراكات كبيرة بين البلدين، وان مصر لم تدخر جهدًا في تقديم الخدمات في مختلف المجالات لـ جنوب السودان.

وأشار إلي أنه تم إجراء مباحثات معمقة مع جنوب السودان، وأنه تم بحث التنسيق السياسي والأمني خلال هذه المرحلة المهمة.

وأوضح أن هناك تنسيقا للحفاظ على استقرار المنطقة، وتم الحديث عن الأزمة السودانية وتأثيرها على الدول المجاورة، وتم التنسيق من أجل الوصول لـ حلول عاجل بشأن ما يحدث في السودان، وأن يكون هناك تغليب للمصالح القومية على المصالح الفدية.