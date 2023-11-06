السيسي: ندعم جهود جنوب السودان لتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم جهود جنوب السودان لتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن مصر تدعم جنوب السودان، وأنه تم مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمنطفة.

وأشار إلي أنه تم إجراء مباحثات معمقة مع جنوب السودان، وأنه تم بحث التنسيق السياسي والأمني خلال هذه المرحلة المهمة.

وأوضح أن هناك تنسيقا للحفاظ على استقرار المنطقة، وتم الحديث عن الأزمة السودانية وتأثيرها على الدول المجاورة، وتم التنسيق من أجل الوصول لـ حلول عاجلة بشأن ما يحدث في السودان، وأن يكون هناك تغليب للمصالح القومية على المصالح الفردية.