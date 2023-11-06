السيسي: مصر لم تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أجرى اليوم مباحثات مع رئيس جنوب السودان وكانت معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية لبلدينا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي يعقده مع رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية: «أؤكد أنه رغم التحديات الاقتصادية الدولية إلا أن مصر لم تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق في مجالات بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية بمختلف المجالات»، مشددا على الدعم الكامل من مصر لشعب جنوب السودان وتنفيذه للاستحقاق الانتخابي.

