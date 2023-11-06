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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دخول المساعدات .. إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإجلاء الأجانب إلى مصر

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر وذلك بالتوجه إلى المعبر.

وتم عبور 15 شاحنة اليوم عبر معبر رفح لنقل المساعدات .

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن إعلان حرب. 

جاءت تصريحات الخصاونة، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وشدد الخصاونة على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب" موضحا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

الهيئة العامة للمعابر الفلسطينية معبر رفح الجانب الفلسطيني الهيئة العامة للمعابر والحدود تهجير الفلسطينيين من غزة

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