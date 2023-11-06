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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلوبنا مع أشقائنا.. عم وجيه بيرسم علم فلسطين على الشنط دعما لغزة

صدى البلد

في منطقة الخيامية يقف عم وجيه مبتسما يبيع شنط عليها عبارات في حب أرض الزيتون فلسطين الحبيبة، كوسيلة منه لدعم أشقائنا في فلسطين.

وكشف عم وجيه الذي يبلغ من العمر ٧٦ عاما لموقع"صدي البلد" ، أنه يعمل فى صناعة الشنط والسجاد منذ سنوات ، وبعد تفاقم أحداث فلسطين جاءته الفكرة لصناعة الشنط المصاحبة بعبارات حب ودعم لفلسطين .

و أضاف أنه جعل الشنطة بسعر مناسب 25 جنية كي تناسب جميع الطبقات.

و استطرد أن فكرة الشنطة نالت  اعجاب الناس و اصبحت و هناك إقبال كبير على الشراء، و قال إنه في هذا المهنة أكثر من 50 سنة و إن يوجد ناس معة في المهنة و أنة يعطي الأفكار لهم و هو يصنعوها وهو يبيع.

وأضاف أن لديه أولاد وأحفاد لكن لا حد يعمل معه في هذا المهنة وأنه يكون يوم الاحد اجازة لانة يجلس مع الاولاد والأحفاد.

واستطرد أنه مصدر رزقة الوحيد و أنه يبيع داخل و خارج مصر وأن الكلام الي  مكتوب في حب فلسطين و من القلب  
و اختتم كلمة يدعي ل فلسطين بالنصر و تحرير فلسطين.

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