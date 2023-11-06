أخبار الفن| محمد سلام يغلق التعليقات على صوره مع بيومي فؤاد.. وفاة الزوجة السابقة لـ مدحت صالح.. تفاصيل

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أغلق الفنان محمد سلام التعليقات على الصورة التى تجمعه بالفنان بيومى فؤاد عبر حسابه بتطبيق انستجرام بعد الهجوم على الأخير.

وكان محمد سلام نشر صورة على تطبيق انستجرام برفقة بيرمى فؤاد وعلق قائلًا: الأب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل، الشاهبندر بيومي فؤاد.. ليرد عليه بيومي قائلًا: أنت اللي حبيبي يا نجم والله.

إلهام شاهين : اقتربت من مرضى ألزهايمر قبل تجسيد دوري في “الفريدو”

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها ضمن إحداث مسلسل الفريدو ، والتي تعد اولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، حيث كانت تلعب دور مريضة ال زهايمر.

وقالت في تصريحات خاصة لصدي البلد : جلست مع اشخاص يعانون من مرض ال زهايمر بالفعل ، ولكن ليس قبل العمل مباشرة، ولكني بالفعل اقتربت من مرضي زهايمر واقتربت .

وتابعت إلهام شاهين : لا أستطيع الكشف عن هويتهم ، الا انهم كانوا بمثابة مخزون لي اثناء تقديم تلك الشخصية ، بالإضافة الى السيناريو وخيال الممثل .

أعلن الفنان شريف ادريس وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على ليلى صديق بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.

من المعروف أن ليلى صديق هي ثاني زيجات الفنان مدحت صالح، وأنجبت منه ابنتها هانيا وابنها المطرب والمخرج أدهم مدحت صالح.