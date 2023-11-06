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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو: تحرك جديد من الزمالك لعقاب أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة قوية بشأن موقف الزمالك من أحمد فتوح ومصطفى الزناري، بعد أزمة مباراة الزمالك وزد، وتخلف اللاعبين عن المباراة، وخروجهم من المعسكر بدون إذن، الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا من خلال جماهير الفارس الأبيض، خاصة أن الزمالك هُزم في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف. 

عقاب جديد من الزمالك لثلاثي الفريق 

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميا عن خضوع ثلاثي الفريق محمد صبحي، مصطفى الزناري، أحمد فتوح للتحقيق، مع عرضهم للبيع بعد التجاوزات التي حدثت في الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء رغبة مجلس إدارة الفارس الأبيض في فرض الالتزام والانضباط من جديد داخل نادي الزمالك. 

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "المحور"، إن نادي الزمالك تلقى إشادات واسعة من خلال جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور الزمالك فخور بقوة من قرارات مجلس الإدارة، خاصة القرارات التي تخص عرض ثلاثي الزمالك للبيع. 

وأضاف ميدو، أن اختبار مجلس إدارة الزمالك جاء مبكرًا للغاية، ولكن رد المجلس كان سليم بنسبة 100% وصارم في وجه اللاعبين، موضحًا أنه سيكون هناك تواصل بين الزمالك وحازم إمام خلال الـ 24 ساعة المقبلة باعتباره المشرف العام على منتخب مصر. 

وواصل، أن الزمالك سيطلب بشكل ودي عدم ضم أيا من اللاعبين  لمعسكر منتخب مصر القادم سواء أحمد فتوح أو محمد صبحي أو مصطفى الزناري، في ضوء القرار التربوي من قبل جماهير الفارس الأبيض، "في مواقف قليلة جدا في التاريخ المنتخبات أصرت على ضم لاعبين موقوفين من قبل ناديهم". 

وأتم تصريحاته، أن نادي الزمالك كبير، وجماهيره غفيرة في مصر والوطن العربي، وترسيخ قيم ومبادئ معينة داخل صفوف الزمالك أمر هام للغاية لفرض الانضباط داخل صفوف الفريق، وسيتم الاستجابة لصالح الزمالك. 

الزمالك أحمد فتوح مصطفى الزناري مباراه الزمالك وزد برنامج البريمو ميدو مجلس إدارة الزمالك

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