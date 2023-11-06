قذائف هاون.. المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان: "قصفنا تجمعا للجنود قرب إيرز بقذائف هاون.. ومجاهدونا يدمرون دبابة سادسة بقذيفة الياسين 105 ويستهدفون قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أن قوات المقاومة دمرت 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 شمال غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105”.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.