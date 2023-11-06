مستفز .. ابراهيم فايق يفتح النار على فتوح لهذا السبب

علق الاعلامي ابراهيم فايق على استوري أحمد فتوح بعد عرضه للبيع من نادي الزمالك .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" علمونا زمان اما نغلط نعتذر .. لكن أكون مستفز دي جديدة ".

علق أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على قرارات مجلس الإدارة بفرض عقوبات على ثلاثي الفريق المتخلف عن المعسكر، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وشارك أحمد فتوح متابعيه ستوري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ساخراً من العقوبة.



كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.



وجاء البيان كالتالي: إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.