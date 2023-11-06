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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ياسر صادق بدرع سميحة أيوب التقديري

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال مؤتمر صحفي عن تكريم الفنان القدير ياسر صادق بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا وتقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص والفنية بشكل عام .

الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م،  وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث،  ومنصب وكيل وزارة الثقافة،  ورئيس المركز القومي للمسرح  والموسيقي والفنون الشعبية كانت بداياته الفنية عام ١٩٨٩ م في مسرحية " تخاريف " ثم قدم العديد من العروض المسرحية منها على سبيل المثال " حوش بديعة " ، " يوم أن قتلوا الغناء " ، " سي على وتابعه قفه" ، " حب رايح جاي "  تجاوزت اعماله ٨٠ عملا بين المسرح والتلفزيون والسينما، ومؤخرا تقلد منصب مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ياسر صادق

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