وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات البرية والجوية تهز قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن العمليات البرية والجوية للجيش الإسرائيلي تهز قطاع غزة.

وأضاف جالانت، في بيان بالفيديو، أن “عمليات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي كانت مثيرة للإعجاب للغاية.. عمليات القوات الجوية والقوات البرية تهز قطاع غزة”.

وعن قادة حماس الميدانيين الذين زعمت إسرائيل تصفيتهم في الغارات الجوية، قال إن “بعضهم هم الذين قضينا عليهم قبل يوم أو يومين وتم استبدالهم بآخرين، وتم القضاء عليهم أيضا”.

وأضاف جالانت، أن “زعيم حماس يحيى السنوار يختبئ في مخبأه ويترك القادة الميدانيين يموتون”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدما كبيرا، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرا يضر بشكل كبير بأنشطة حماس.

وأضاف: “نجحنا في ضرب قادة حماس من الرتب التكتيكية، لكنهم غير قادرين على تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمنظمة أو تحديد عدد القادة المصابين… الغرض من هذه الأعمال هو الإضرار بالعلاقة بين كبار المسؤولين في المنظمة والرتب الميدانية”.