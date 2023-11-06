صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن خبر سار لجماهير الأهلي بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر كمال ظهير أيمن نادي مودرن فيوتشر كأولى صفقات الأهلي الشتوية.

صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" أيضا، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح "أهلاوي" بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

انتقال عمر كمال عبد الواحد

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “هناك اتفاق بين الناديين يتم على إثره انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه”.

وأضاف أمير هشام: “كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف”.