استهدافها بعبوة موجهة لاصقة.. سرايا القدس تعلن تدمير آلية إسرائيلية في غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، تدمير آلية إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة موجهة لاصقة وقذيفة RPG في منطقة المقوسي في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "دمرنا آلية صهيونية بعد أن استهدفناها بعبوة موجهة لاصقة وقذيفة RPG في منطقة المقوسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان:"قصفنا تجمعا للجنود قرب إيرز بقذائف هاون.. ومجاهدونا يدمرون دبابة سادسة بقذيفة الياسين 105 ويستهدفون قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG”.

كما أعلنت كتائب القسام، أن قوات المقاومة دمرت 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 شمال غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105”.