"الصن" تكشف عن سلاح ريال مدريد السري لإبرام صفقات مبابي وديفيز

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، السلاح السري لريال مدريد، هو المفتاح لإبرام صفقات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والدولي الكندي ألفونسو ديفيز جناح بايرن ميونخ الألماني العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعروف أن النجم البرازيلي هو الوسيط مع اللاعبين المطلوبين أو المطلوبين في البرنابيو.

صداقة فينيسيوس جونيور مع مبابي

وأضافت أن صداقة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع مبابي قد تكون حاسمة في إتمام الصفقة.

ويحتاج لوس بلانكوس إلى توقيع مبابي بعد أن تضاءلت فرصه في خطف النجم الموسم الماضي.

من المعروف أن النجم البرازيلي فينيسيوس يشارك صورا له ولمبابي في حفلات توزيع الجوائز مثل الكرة الذهبية.

وفي عام 2019، علق على منشور له مع مبابي "مع صديقي"، ملمحا إلى أن علاقته الوثيقة مع نجم باريس سان جيرمان يمكن أن تدفع ريال مدريد لتأمين صفقة معه في المستقبل.

كما ترددت شائعات عن أن فينيسيوس يحاول جذب ديفيز إلى البرنابيو في الصيف المقبل.

غالبًا ما يتفاعل الثنائي مع بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا أعجب ديفيز على الفور بمنشور فينسيوس الذي كتب عليه "عصر جديد" لثنائية جود بيلينجهام الثانية مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى صيف 2027.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، "اتفق نادي ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2027.





تعادل سلبي

وفي وقت سابق، قلل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من أهمية عدم قدرة فريقه على التسجيل في مباراة أمس الأحد أمام رايو فايكانو والتي انتهت بالتعادل السلبي ليتخلي عن صدارة الدوري الإسباني لمصلحة جيرونا.

وحاول ريال مدريد 22 مرة الوصول إلى مرمى الضيوف لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي في أول مرة يخفق فيها النادي العاصمي بهز الشباك خلال هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: لست قلقا بشأن عدم التسجيل، حاولنا بشتى الطرق، لم تفلح مساعينا وهذا أمر وارد.

وأضاف: كانت المباراة جيدة، كانت عقليتنا جيدة وسنحت الكثير من الفرص، افتقرنا للتهديف، النتيجة مؤلمة لكنها كانت مباراة جيدة في وجهة نظري.

ويتصدر جيرونا مفاجأة الموسم الترتيب برصيد 31 نقطة وخلفه ريال مدريد بنقطتين وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.