هشام الجخ ينفعل على الهواء بسبب تهديد إسرائيل بضرب غزة بالقنبلة النووية

انفعل الشاعر، هشام الجخ على الهواء، بسبب ما يحدث في الشعب الفلسطيني في غزة، والتصريحات التي خرجت من قبل وزير التراث الإسرائيلي بشأن غزة، وإمكانية ضربها بالقنبلة الذرية، في واحد من التصريحات التي أحدثت جدلا كبيرا في الإعلام الدولي.

هشام الجخ ينفعل على الهواء

وقال "الجخ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير التراث الإسرائيلي الذي يفترض أنه منصب دبلوماسي، يخرج يتحدث عن إمكانية ضرب غزة بالقنبلة النووية، والعالم يصمت على مثل تلك التصريحات.

وتابع هشام الجخ: "انت فاكر أن كلامك ده هيخوفنا أو هيخوف الشعب الفلسطيني، يا راجل يا مرخي، طب جرب اضرب نووي، وشوف لو ضربت هيحصل إيه فيك وفي بلدك".

وأشار هشام الجخ إلى أنه زار كثيرًا فلسطين، وتعامل مع جنود جيش الاحتلال، وعلم ما يعاني منه الفلسطينيين، وأسباب الانتفاضة والرد على المعاملات، موضحا أن هناك معاملات عنصرية هناك بشكل فج ومستفز غير طبيعي