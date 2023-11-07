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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

في واقعة غريبة من
في واقعة غريبة من نوعها، مُنحت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشه

في واقعة غريبة من نوعها، مُنحت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، وهي في حالة صحية حرجة، الجنسية الإيطالية، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طلب الأسرة بإلغاء حكم يمنعها من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

الطفلة إندي غريغوري وُلدت في فبراير الماضي وتعاني من مرض الميتوكوندريا، وهو مرض وراثي يستنزف طاقة الجسم، والدا إندي، دين جريجوري وكلير ستانيفورث، قد ناضلوا لفترة طويلة لإلغاء الأحكام التي منعتهم من السفر مع ابنتهما للحصول على العلاج المناسب.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” وفي يوم السبت، فقد الزوجان الاستئناف الذي تقدموا به لإلغاء حكم القاضي بيل، الذي حكم بأن السفر إلى مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما لا يصب في مصلحة الطفلة إندي.

وعلى الرغم من هذا الحكم، قرر مجلس الوزراء الإيطالي منح الطفلة الجنسية الإيطالية. هذا القرار يعكس تفهم السلطات الإيطالية للوضع الصحي الحرج للطفلة وحاجتها الماسة للعلاج.

قال الأب الوافد: "أشعر بالفرح الكبير الذي أعطانا إيطاليا بمساعدتها ودعمها المحب. آمل أن يتجدد الإيمان في الإنسانية. لقد أظهر الإيطاليون رعايةً ودعمًا فائقًا وآمل أن تتبع المملكة المتحدة نفس الموقف".

وأضاف الأب : "أنا فخور جدًا لأن إندي الآن حاملة للجنسية الإيطالية وأود أن أعبر عن امتناني العميق للحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي".

ينتج من منح الجنسية تعقيدًا إضافيًا للقضية، حيث يمكن للعائلة أن تتخذ إجراءات قانونية جديدة، ومن الممكن أن يثار تساؤل حول التزامات المملكة المتحدة على المستوى الدبلوماسي والدولي.

إيطاليا بريطانيا طفلة

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منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

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