إلهام شاهين تشارك صورة من استقبال القنصلية المصرية بنيويورك

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “استقبال القنصلية المصرية بنيو يورك للفنانين المصري المشاركين بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون .. شكراً وزير المفروض أمل نصير نائب القنصل المصري على اللقاء الجميل”.

إلهام شاهين والسينما :

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .