إلهام شاهين تشارك صورة من استقبال القنصلية المصرية بنيويورك

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت: “استقبال القنصلية المصرية بنيو يورك للفنانين المصري المشاركين بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون .. شكراً وزير المفروض أمل نصير نائب القنصل المصري على اللقاء الجميل”.
إلهام شاهين والسينما :
تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .
حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .
كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .