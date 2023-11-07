انطلاق دوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في عسقلان.

وأفاد مراسل تليفزون العربي بوجود سلسلة غارات تستهدف برجا شمالي قطاع غزة يضم 36 شقة سكنية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10 آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي قائلة "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.