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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق تليفون وفلوس.. القبض على لص في سكن الطالبات المغتربات بالعجوزة

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض على العاطل المتهم بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سكن طالبات مغتربات كائن بدائرة القسم، يفيد بضبط لص أثناء سرقته محتويات السكن.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع عاملة نظافة وبعض الطالبات ومناقشتهم أفادوا بمشاهدتهم لصا أثناء سرقة السكن وبالاستعانة بحارس العقار أمكن ضبطه.

جري اقتياد المتهم إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سكن الطالبات المغتربات العجوزه سرقة هاتف قسم شرطة العجوزة

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