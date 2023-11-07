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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا جسما غريبا فوق الحدود مع لبنان

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، اعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق الحدود مع لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم، على مناطق في أطراف الناقورة جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة مسلحين بمنطقة شتولا جنوبي لبنان حاولوا إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قذيفة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان  أدت إلى احتراق كرم زيتون.


ونقلت إذاعة النور اللبنانية عن وسائل إعلام لدولة الاحتلال قولها : يمكن القول إن "كريات شمونة" من دون حماية، فإطلاق النيران من قبل حزب الله سريع جداً ودقيق جداً، ولا نعرف كيف سيتمكن سكان المطلة و"مسكاف عام" و"مرغليوت" و"كريات شمونة" وغيرها من العودة إلى منازلهم.

وأشارت الوكالة اللبنانية الي ان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

وقامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال  بتنفيذ غارة على أطراف بلدة حدودية جنوبي لبنان.

وذكرت صحيفة ليبانون نيوز أن طائرة مسيَرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
 

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