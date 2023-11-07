بريطانيا: اجتماع عاجل للحكومة لبحث تأثير حرب إسرائيل وحماس على تماسك المجتمع

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية ستعقد اجتماعا طارئا لبحث تأثير حرب إسرائيل وحماس على التماسك المجتمعي في بريطانيا.

وفي وقت سابق، وصف ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في لندن في يوم الهدنة، بأنها استفزازية وغير محترمة.

وزعم سوناك، وفقا لما نشرته الجارديان، أن هناك "خطر واضح وقائم من إمكانية تدنيس النصب التذكاري، وغيره من النصب التذكارية للحرب"، في اليوم الذي كان من المقرر أن يخرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

جاء تعليقه بعد أن قال وزير الأمن، توم توجندهات، إن المظاهرة التي خططت لها حملة التضامن الفلسطيني، يوم السبت 11 نوفمبر، في وسط لندن، كانت "مسألة تثير قلقًا كبيرًا" بالنسبة له، وأنه كتب إلى الشرطة بشأنها.

وأضاف سوناك،: إن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة؛ هو أمر استفزازي وغير محترم، وهناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس النصب التذكاري وغيره من النصب التذكارية للحرب، وهو أمر من شأنه أن يشكل إهانة للشعب البريطاني، والقيم التي ندافع عنها.