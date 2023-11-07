رئيس جامعة بنها: حريصون على المشاركة في كافة مبادرات بناء الإنسان المصري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إهتمام الجامعة بكافة المبادرات الرئاسية والتي تهتم ببناء الإنسان المصري وتزويده بالمهارات الرقمية والتكنولوجية بهدف بناء قدرات الشباب التطبيقية والعملية وتنمية مهاراتهم الحياتية ليصبحوا نواة لمجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل.



جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الجيزاوي خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة القليوبية بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على هامش تفقد عدد من المشروعات بقرى القليوبية وجامعة بنها.



وأضاف رئيس الجامعة أن بناء إنسان لديه روح المبادرة والابتكار والإبداع هو أهم أهداف وأولويات الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع) والتي تسعى جامعة بنها للوصول اليه ، مشيرا إلى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعة قد ساعدت على تحقيق ذلك من خلال مشاركتنا في العديد من المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الوزارة ، حيث شاركت الجامعة بالمراحل المختلفة من مبادرة أشبال مصر الرقمية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستهدف طلاب التعليم ما قبل الجامعي وذلك باستضافة المتقدمين من ابناء محافظة القليوبية بمعامل مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهاراتهم الشخصية والحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل وبصورة أوضح.



كما شارك العديد من طلاب الجامعة بمبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب الشباب المصري على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذلك في ضوء استراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.



وأشار " الجيزاوي " إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل مضيفا أن جامعة بنها قد وقعت بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات لإنشاء مركز تدريب إبداع مصر الرقمية ليقدم خدماته لطلاب جامعة بنها وخريجيها وللمجتمع المدني بمحافظة القليوبية والان و بعد عامين نري مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) داخل الحرم الجامعي لجامعة بنها بمحافظة القليوبية حقيقة واقعة لتوفير مساحة للإبداع والتميز لكل مواطني القليوبية.