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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلي كوهين

يعتزم وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلي كوهين، التوجه غدا الأربعاء إلى البرلمان الأوروبي، برفقة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن "كوهين" سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي، وسيلتقي كوهين أيضًا برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعيين السفير الجديد لدى نيوزيلندا، ألون روث سنير، لقيادة الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابح عديدة من بينها مذبحة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.

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