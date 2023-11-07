كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: لبنان وإسرائيل لا يرغبان في تصعيد الوضع

قال المبعوث الأميركي وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون أمن الطاقة العالمي، أموس هوكشتاين، إنه يرى أن لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع.

وأضاف هوكشتاين في تصريحات صحفية بعد زيارة مفاجئة إلى لبنان في إطار محاولة منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، أن والولايات المتحدة لا تريد أن تمتد الحرب في غزة إلى لبنان.

وأوضح "من المهم جدا استعادة السلام على الحدود الجنوبية للبنان".

وأشار هوكشتاين إلى أنه سمع من رئيس مجلس النواب اللبناني مخاوفه بشأن التوترات على الحدود، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بكثافة منذ الهجوم الذي نفذته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك اليوم.

وجاءت زيارة هوكشتاين إلى لبنان في اليوم الذي دُفنت فيه جدة وحفيداتها الثلاث، اللائي استشهدن جراء استهداف سيارة كانوا يستقلونها بقنبلة إسرائيلية في قرية لبنانية قريبة من الحدود مع إسرائيل.