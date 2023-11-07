أحمد فتوح يخوض تدريبات في الجيم برفقة الزناري

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن بدء أحمد فتوح لاعب الزمالك خوض تدريبات في الجيمانزيوم بعد تحويله للتحقيق وعرضه للبيع.

ونشر أحمد حسن صورا لـ أحمد فتوح، من خلال حسابها الشخصي فيس بوك، وعلق قائلا: "أحمد فتوح يخوض تدريب في الجيمانزيوم رفقة مصطفى الزناري للحفاظ على اللياقة البدنية بعد إحالتهما للتحقيق في الزمالك".

كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.