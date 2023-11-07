عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحفاظ على الهوية.. انطلاق الدورة التدريبية لتعليم أهالي قرى الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم

بعض الانشطة للمشغولات
بعض الانشطة للمشغولات اليدوية

 

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن انطلاق الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، لإكساب وتعليم أهالي قرى الإعلام بمركز الفيوم،  ومطول بمركز إطسا، وتونس بمركز يوسف الصديق، مهارة العمل بحرف أعمال الخوص، والسجاد اليدوي، والخزف، على مدار ثمانية أسابيع، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023، حتى شهر يناير 2024.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، تاتي في إطار إهتمام محافظة الفيوم بتلك الحرف، وإيماناً منها بمردودها الاقتصادي على الفرد والمجتمع المحلي لما توفره من فرص عمل لأهالي القرى المستهدفة، لافتاً إلى أن تلك الحرف تعد من عناصر الجذب السياحي على أرض محافظة الفيوم.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، الى أن الإدارة تقوم بتنفيذ الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، لأهالي قرى الإعلام بمركز الفيوم، ومطول بمركز إطسا، وتونس بمركز يوسف الصديق، بهدف إعداد كوادر جديدة من أهالي تلك القرى، ليصبحوا حرفيين مهرة، قادرين على فتح ورش جديدة، تكون نواة لمشروعات صغيرة مستقبلياً، لزيادة دخولهم من ناحية، والحفاظ على الإرث الثقافي لمحافظة الفيوم من ناحية أخرى.

وأضاف، أن الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، تستمر على مدار ثمانية أسابيع، خلال الفترة من 5 نوفمبر الجاري، حتى 4 من شهر يناير 2024، ويقوم عدد من العاملين بالإدارة بمتابعة فعاليات الدورة على مدار أيامها المختلفة والتى تأتي على مدار خمسة أيام أسبوعياً "من الأحد للخميس بكل أسبوع"، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من الدورة التدريبية على الوجه المأمول.

 

 

رئيس مياه الفيوم يتفقد العمل بمشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

 

 

 

الفيوم اخبار الفيوم الدورة التدريبية أصحاب الحرف اليدوية اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ