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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة ضمن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز سمسطا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أشرف"اليوم" اللواء  سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، على الحملة المكبرة ، التي تم تنفيذها بمركز سمسطا.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة. 

 

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 وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد على 14 قيراطاً من الأرض الزراعية ، ضمن خطة المحافظة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة وبالتنسيق  مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

رافق السكرتير العام المساعد كل من نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية ، فايز حسين نائب المدينة، العقيد أحمد علي مأمور مركز شرطة سمسطا، العقيد أحمد أنور  نائب مأمور مركز شرطة سمسطا ، ومسئولو الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.

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