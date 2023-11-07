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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شرط جزائي مليار يورو.. تجديد عقد إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد حتى 2029

كامافينجا
كامافينجا

توصل ريال مدريد إلى اتفاق جديد مع إدواردو كامافينجا لإبقاء لاعب خط الوسط الفرنسي في النادي حتى عام 2029.

 

وكان إدواردو كامافينجا، لاعب خط الوسط متعاقدا بالفعل حتى عام 2027، لكنه سيبقى الآن في ملعب سانتياجو برنابيو حتى عام 2029، عندما يبلغ من العمر 26 عاما. 

 

 بالإضافة إلى هذين العامين الإضافيين، سيحظى كامافينجا بفرصة الحصول على زيادة كبيرة في الراتب، في حين أن عقده، مثل زملائه في الفريق البرازيلي، يتضمن شرط جزائي بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، مصمم لدرء الفوائد المحتملة. 

 

ووافق كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما، والذي انضم إلى عمالقة الدوري الإسباني من رين في سن 18 عاما في أغسطس 2021، على شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

 

كامافينجا يخوض 114 مباراة مع ريال مدريد

 

وخاض كامافينجا 114 مباراة مع ريال مدريد، وشارك أساسيا في ثماني مباريات من أصل 12 مباراة خاضها النادي في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

 

وفاز بستة ألقاب في أول موسمين له في إسبانيا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في 2021-22.

 

كما التزم زملاؤه رودريجو وفينيسيوس جونيور مؤخرا بعقود جديدة طويلة الأجل في ريال مدريد.

أصبح كامافينجا أصغر لاعب دولي فرنسي منذ 106 سنوات في سبتمبر 2020، حيث ظهر لأول مرة في فوز دوري الأمم الأوروبية على كرواتيا بعمر 17 عاما وتسعة أشهر، بعد أن أصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع رين بعمر 16 عاما وأربعة أشهر في أبريل 2019.

 

وقع عقدا مدته ست سنوات في البرنابيو بعد انتقاله من الدوري الفرنسي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، وربطه في البداية بالنادي حتى عام 2027.

 

وشارك كامافينجا، الذي خاض 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كبديل في المباراة النهائية لكأس العالم التي خسرتها فرنسا أمام الأرجنتين في ديسمبر الماضي.

 

أدوار كامافينجا المختلفة في ريال مدريد

 

اتخذ كامافينجا خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام الموسم الماضي، حيث لعب 59 مباراة، أكثر من أي شخص آخر في القائمة (متقدمًا على رودريجو، 57 عاما، وفيدي فالفيردي، 56 عاما). لقد غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف وآخر مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عندما كان لوس بلانكوس قد ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المغلوب.

بدأ كامافينجا اللعب كلاعب خط وسط ذو عقلية دفاعية قبل أن يدرك أنه كان أكثر راحة في دور أكثر تقدمًا في التفكير. ومع ذلك، تعثر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أيضا في ظهير أيسر جيد، على الرغم من إحجامه عن اللعب هناك ("لا أحب اللعب هناك، لكن في بعض الأحيان عليك القيام بذلك!"). 

 

كانت هذه هي ثقة الإيطالي في الشاب، حيث بدأ كظهير في نهائي كأس الملك "لا كوبا"، في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي والكلاسيكو الأخير ضد برشلونة. 

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