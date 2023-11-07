نداء عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي للمدنيين في غزة.. تفاصيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان الضغوط ستتصاعد لكن لا يمكن وقف القتال في غزة مؤكدا ان بعد انتهاء الحرب لن تحكم اسرائيل غزة ولن تسمح لحماس بحكمها.



وطالب وزير دفاع إسرائيل المدنيين في غزة بالتحرك جنوبا واخلاء المنطقة مناشدا بعودة الرهائن قبا اي هدنة انسانية بينهم وبين حماس وفقا لما نشرته “الشرق”

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة “حماس”.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إنّ “إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، معتبراً أنّه ”عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب على نطاق لا يمكننا تخيّله"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.