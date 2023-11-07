عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حرب.. تصريحات رئيس وزراء الأردن بشأن تهجير سكان غزة تقلق إسرائيل

صدى البلد

تناولت وسائل الإعلام العبرية، إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وتصريحات رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التى قال فيها: إن عمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على بلاده.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن هذه المرحلة يبدو أن إجراءات عمان تهدف إلى تهدئة الرأي العام المضطرب، محذرة من أن استمرار القتال وتدهور الوضع الإنساني في غزة، سيزيد الضغط على المملكة لاتخاذ خطوات أكثر أهمية ضد إسرائيل.

وأضافت الصحفة أن إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن عودة السفير الأردني، ليس مفاجئا لتل أبيب في ظل الرأي العام الأردني بعد أحداث غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأردن اتخذ هذه الخطوة أربع مرات في الماضي، على سبيل المثال مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، في عملية الرصاص المصبوب عام 2009.

وقالت الصحيفة إن دعم حماس هو جزء من تماهي الشعب الأردني مع الفلسطينيين بشكل عام، لافته إلى أنه قبل نحو أربع سنوات، نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى استطلاعا للرأي العام أظهر أن 57% من الجمهور الأردني يؤيد حركة المقاومة.

وأضافت: يجب أن نتذكر أن نصف سكان الأردن على الأقل هم من الفلسطينيين. ويمكن ملاحظة التعبير عن الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة في التظاهرات التي اندلعت في عدة مواقع منذ بداية الحرب، وسمعت في المظاهرات دعوات تدين إسرائيل والولايات المتحدة التي تقف إلى جانب إسرائيل وتطالب بعودة السفير وإلغاء اتفاق السلام بين البلدين وغيرها. وفي إحدى التظاهرات التي جرت بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، حاول المتظاهرون اقتحام مجمع السفارة الفارغ وإضرام النار فيه".
وكشفت الصحيفة عن مخاوف لدى تل أبيب، وقالت: انضمام الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان إلى الحرب، لن يشجع الشباب الأردني فقط على التطوع في "الحرب من أجل فلسطين" - وهي الأصوات التي بدأت تُسمع في الأردن. (كما كان الحال في الماضي)، بل قد تجر الأردن إلى ساحة المعركة".

وأشارت الصحيفة إلى تصريح رئيس الوزراء الأردني: "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية ستعتبر بمثابة إعلان حرب"، وقالت إن هذا التصريح الصارخ قوبل باستجابة معتدلة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تحاول الطمأنة وتقول إن "العلاقات مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين"، وأن "إسرائيل ليس لديها أي نية لإيذاء السكان المدنيين أو ترحيلهم".

وحذرت الصحيفة من طول أمد الصراع، وقال "كلما طال أمد القتال وتدهور الوضع الإنساني في غزة، سيزداد الضغط الشعبي في الأردن والعالم العربي مع المطالبة باتخاذ خطوات أكثر أهمية ضد إسرائيل".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استدعاء السفير الأردني من إسرائيل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إعلان حرب إسرائيل حماس السفارة الإسرائيلية في عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 14 ألف هدف في غزة منذ بداية الحرب

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ