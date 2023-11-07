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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة صاروخية جديدة.. صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل تحذيرا من ضربة صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف المدنيين في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المذبـ حة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

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وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا تمكنوا من دك جنود وآليات العدو المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.

إسرائيل حماس المقاومة الفلسطينية غزة

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