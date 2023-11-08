نشرة الفن.. وفاة والدة سلوى محمد علي وهكذا دافعت زوجة بيومي فؤاد عنه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي وقصة دفاع زوجة بيومي فؤاد عنه.

أثارت زوجة بيومي فؤاد الجدل بعدما دافعت عنه بشكل قاس بسبب الهجوم عليه بعد تداول فيديو له بموسم الرياض يتطرق فيه إلى أزمة زميله محمد سلام.

أعلن المنتج صفي الدين محمود، وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وكتب نعي لها عبر حسابه على موقع فيسبوك منذ قليل.

أحرج متابع، الفنانة زينة بعد نشر صور لها عبر تطبيق إنستجرام، ووصف تعليقها على الصور بالمتناقض.

تجاهل الفنان بيومي فؤاد أزمته الأخيرة مع محمد سلام ، وظهر مجددًا ليعلن عن مسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري والتي يشارك في بطولتها مع أكرم حسني والفنانة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية زواج اصطناعي.

استقبل عدد من الفنانين السعوديين الفنان بيومي فؤاد، وفريق مسرحية تطبق الشروط والأحكام، قبل انطلاق البروفات باحتفالية كبيرة.

علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الحالية بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير.

كشف الفنان نور النبوي حقيقة ارتباطه، في تصريحات جديدة له، بعد انتشار صور مثيرة للجدل حول علاقته بزميلته الفنانة سلمى أبو ضيف.

مازالت أصداء الخلاف بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، بعد انتشار فيديو له يهين زميله بسبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، تؤثر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.