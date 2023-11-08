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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة والدة سلوى محمد علي وهكذا دافعت زوجة بيومي فؤاد عنه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي وقصة دفاع زوجة بيومي فؤاد عنه.

 

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

أثارت زوجة بيومي فؤاد الجدل بعدما دافعت عنه بشكل قاس بسبب الهجوم عليه بعد تداول فيديو له بموسم الرياض يتطرق فيه إلى أزمة زميله محمد سلام. 

 

وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي.. تعرف على موعد الجنازة

أعلن المنتج صفي الدين محمود، وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وكتب نعي لها عبر حسابه على موقع فيسبوك منذ قليل. 

 

زينة على إنستجرام: أيام ما كنا بنتبسط.. ومتابع يحرجها: أقرأ كلامك أصدقك

أحرج متابع، الفنانة زينة بعد نشر صور لها عبر تطبيق إنستجرام، ووصف تعليقها على الصور بالمتناقض. 

 

بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور ويروج لأحدث أعماله

تجاهل الفنان بيومي فؤاد أزمته الأخيرة مع محمد سلام ، وظهر مجددًا ليعلن عن مسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري والتي يشارك في بطولتها مع أكرم حسني والفنانة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية زواج اصطناعي.

 

منورنا.. فنانون سعوديون يستقبلون بيومي فؤاد بتورتة كبيرة

استقبل عدد من الفنانين السعوديين الفنان بيومي فؤاد، وفريق مسرحية تطبق الشروط والأحكام، قبل انطلاق البروفات باحتفالية كبيرة. 

 

ذلة لسان.. محمد رمضان يحسم الجدل في أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الحالية بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير. 

 

بعد صوره مع سلمى أبو ضيف.. نور النبوي يكشف حقيقة ارتباطه

كشف الفنان نور النبوي حقيقة ارتباطه، في تصريحات جديدة له، بعد انتشار صور مثيرة للجدل حول علاقته بزميلته الفنانة سلمى أبو ضيف. 

 

وصلوا مليون.. استمرار نزيف إلغاء المتابعات على حساب بيومي فؤاد

مازالت أصداء الخلاف بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، بعد انتشار فيديو له يهين زميله بسبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، تؤثر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

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