منظمة أوكسفام: جوبا تستقبل 17 ألف عائد من السودان أسبوعيا

أعرب الدكتور ماننجي مانجوندو، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في جنوب السودان، عن قلقه العميق بشأن الاحتياجات الإنسانية في مدينة الرنك الحدودية بجنوب السودان والتي تستقبل ما يقرب من 3,000 شخص فارين من القتال في السودان يوميًا.

وقالت منظمة أوكسفام الخيرية ومقرها المملكة المتحدة أمس الاثنين إن جنوب السودان تستقبل حاليًا حوالي 17000 شخص يفرون من الصراع في السودان كل أسبوع، بحسب ما أورده موقع "سودان بوست" الإخباري.

وأضافت أنه "منذ الأسابيع الأخيرة من شهر أكتوبر، شهدنا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في عدد الوافدين. وقال مانجوندو: "نحن نتحدث عن ما يقرب من 3000 شخص يصلون يومياً إلى الرنك، وهو ما يعني أكثر من 17000 شخص كل أسبوع، مقارنة بما لا يزيد عن 10000 شخص يسافرون جنوباً في نفس الفترة".