حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
آية التيجي

كشفت شركة فاكسيرا عن تفاصيل التطعيم الجديد ضد الحزام الناري، موضحة الفئات المستهدفة، موانع الاستخدام، وطريقة العلاج في حالة الإصابة.

فاكسيرا تكشف تفاصيل تطعيم الحزام الناري

ويناسب تطعيم الحزام الناري بعض الفئات، ومن أبرز المعلومات عن هذا التطعيم :

ـ التطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 عامًا.

ـ يمكن الحصول عليه من سن 18 عامًا في حال كان الشخص يتناول أدوية تؤثر على المناعة أو مصابًا بمرض يضعف الجهاز المناعي.

ـ التطعيم عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما من شهرين إلى 6 أشهر.

ـ يُعطى على شكل حقنة عضل في الكتف.

ـ لا توجد موانع للاستخدام إلا في حالة وجود إصابة حالية بالحزام الناري.

ـ التطعيم لا يتعارض مع باقي التطعيمات.

ـ لا يحمي من الهيربس الفموي أو الهيربس التناسلي أو الجديري المائي.

تطعيم الحزام الناري

طرق علاج الحزام الناري

وأوضحت فاكسيرا أن علاج الحزام الناري يعتمد بشكل أساسي على مضادات الفيروسات، مع إمكانية إضافة أدوية أخرى لتخفيف الألم، مثل:

ـ أدوية تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.

ـ مضادات التشنج.

ـ مضادات الاكتئاب.

ـ العوامل المخدرة التي تتوفر على شكل كريم أو جل أو رذاذ أو لاصقة جلدية.

تطعيم الحزام الناري

وأكدت فاكسيرا أن الوقاية عبر التطعيم خطوة مهمة لتقليل فرص الإصابة بالحزام الناري، خاصة للفئات الأكثر عرضة فوق سن الخمسين، بينما يظل العلاج المبكر هو الوسيلة الأهم لتقليل المضاعفات في حالة الإصابة.

