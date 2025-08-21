كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

كشفت شركة فاكسيرا عن تفاصيل التطعيم الجديد ضد الحزام الناري، موضحة الفئات المستهدفة، موانع الاستخدام، وطريقة العلاج في حالة الإصابة.

فاكسيرا تكشف تفاصيل تطعيم الحزام الناري

ويناسب تطعيم الحزام الناري بعض الفئات، ومن أبرز المعلومات عن هذا التطعيم :

ـ التطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 عامًا.

ـ يمكن الحصول عليه من سن 18 عامًا في حال كان الشخص يتناول أدوية تؤثر على المناعة أو مصابًا بمرض يضعف الجهاز المناعي.

ـ التطعيم عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما من شهرين إلى 6 أشهر.

ـ يُعطى على شكل حقنة عضل في الكتف.

ـ لا توجد موانع للاستخدام إلا في حالة وجود إصابة حالية بالحزام الناري.

ـ التطعيم لا يتعارض مع باقي التطعيمات.

ـ لا يحمي من الهيربس الفموي أو الهيربس التناسلي أو الجديري المائي.

طرق علاج الحزام الناري

وأوضحت فاكسيرا أن علاج الحزام الناري يعتمد بشكل أساسي على مضادات الفيروسات، مع إمكانية إضافة أدوية أخرى لتخفيف الألم، مثل:

ـ أدوية تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.

ـ مضادات التشنج.

ـ مضادات الاكتئاب.

ـ العوامل المخدرة التي تتوفر على شكل كريم أو جل أو رذاذ أو لاصقة جلدية.

وأكدت فاكسيرا أن الوقاية عبر التطعيم خطوة مهمة لتقليل فرص الإصابة بالحزام الناري، خاصة للفئات الأكثر عرضة فوق سن الخمسين، بينما يظل العلاج المبكر هو الوسيلة الأهم لتقليل المضاعفات في حالة الإصابة.