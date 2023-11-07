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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: أمتلك صورا للعدوان الإسرائيلي على غزة في 1955 وأنشرها قريبا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن موقف مصر من القضية المصريةثابت لا يتغير وذلك منذ عام 1948 وحتى الآن .

 

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وقال ضياء رشوان في  حواره على قناة “ إكسترا نيوز”: "في 1948 قررت مصر الملكية إرسال الجيش المصري إلى فلسطين وحارب هناك، وفي عام 1955 تم اجتياح غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي لأسباب منها موقفها القوي مما حدث في عام 1955، مشيرًا إلى أنه يمتلك صورا عن العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 1955 وسينشرها قريبا".

 

وأضاف "رشوان": "المقاومة الفلسطينية في غزة كان أحد أهم وأبرز من دعموها ضابط مصر اسمه مصطفى حافظ من الضباط الأحرار، حيث قاد العمل الفدائي في غزة واغتالته إسرائيل بطرد مفخخ".

 

وتابع الكاتب الصحفي، أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة كان منسجما تماما مع هذا التاريخ، فقد اتسم بالوضوح، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض أي نزوح أو تهجير قسري للفلسطينيين، كما أكد أيضا رفضه تصفية القضية الفلسطينية.

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