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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم قلق.. أستاذ بطب الأزهر يحذر من الفيروسات المخاطانية

الفيروسات
الفيروسات

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن هناك حالة من الخوف، تنتاب العالم بعد إعلان بعض العلماء في أمريكا أن هناك مجموعة فيروسات تنمي لـ " الفيروسات المخاطانية" ستؤثر على البشر.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج " دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن الفيروسات المخاطانية، أطلق عليها اسم الوباء الكبير.
وأشار إلي أن العلماء تؤكد أن تلك الفيروسات ستكون الأكثر تأثيرًا، عن كل الفيروسات السابقة على الإطلاق، وأن هذا النوع من الفيروسات تم الإعلان عنها أمس.

وأوضح أن الفيروسات المخاطانية، عبارة عن تكون أكثر من 75 فيروس، ومن ضمنها النكاف والحصبة، وأن تلك الفيروسات تنتقل بين البشر بصورة سريعة وعالية، ولذلك على الجميع توخي الحذر.


ولفت إلي أن العلاج من تلك الفيروس سيكون شبه مستحيل، وأن هذا الفيروس وفقًا لـ العلماء أنه قريب في الانتشار، وأن من ضمن الأعراض لهذا الفيروس هو تكسير في العظام، التهاب بالصدر، وصعوبة في التنفس، ومشكلات بالجسم بالكامل، وأوضح أن الوقاية من هذه الفيروسات، هو ارتداء الكمامة، والنظافة الشخصية.
 

الأزهر جامعة الأزهر هاني عوض الله الفيروسات المخاطانية الوباء الكبير

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