برام ستوكر.. كيف استلهم شخصية دراكولا وهل كانت حقيقية؟.. تفاصيل مدهشة

يصادف في مثل ذلك اليوم ميلاد الكاتب الإيرلندي برام ستوكر ، وبالطبع قد سمعت عن شخصية دراكولا، سيد الموتى الأحياء، التي صاغها الكاتب الأيرلندي برام ستوكر في عام 1897 في روايته الشهيرة. ومع ذلك، من هي الشخصية الحقيقية التي ألهمت برام ستوكر لكتابة رواية دراكولا؟ وهل يمكن أن تكون هذه الشخصية امرأة؟

الشخصية الحقيقية لدراكولا

الشخصية الحقيقية المشهورة هي فلاد الثالث، الحاكم التاريخي لوالاتشيا في رومانيا. كان فلاد الثالث، المعروف أيضًا بلقب "ابن التنين"، شخصية قاسية وشهدت وحشيته تجاه أعدائه. اشتهرت قسوته وشراسته في جميع أنحاء أوروبا في القرن الخامس عشر.

دراكولا

ومع ذلك، قد تكون هناك شخصية أخرى ألهمت برام ستوكر لفكرة دراكولا، وهي الكونتيسة المجرية إليزابيث باثوري. إليزابيث كانت امرأة نبيلة من أصول مجرية، وعائلتها كان لها نفوذ في المجر وسلوفاكيا وبولندا.

اشتهرت إليزابيث بلقب "كونتيسة الدم" بسبب حبها للتعذيب. قامت بتعذيب خادماتها وارتكبت جرائم قتل تجاه حوالي 600 فتاة فقيرة و25 فتاة من العائلات الملكية. تزوجت من الكونت فرنسيس ناداستي، الذي علّمها أساليب التعذيب. عندما ابتعد زوجها عنها بسبب ظروف العمل، شعرت بالوحدة وبدأت في تعذيب خادماتها الصغيرات.

كان لديها مساعدين في التعذيب، بما في ذلك خادمها الأعرج وسيدة شريرة تدعى آنا دارفوليا. تم استلهام فيلم رعب يسمى "Stay Alive" من قصة حياتها، والذي كتبه ويليام برنت بيل وماثيو بترمان.